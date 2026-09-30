दिल्ली में जाम का 'सच': इस साल 468 वाहन ठप्प, DTC की 656 पुरानी बसें बनीं बड़ी वजह
दिल्ली की मुख्य सड़कों पर अक्सर वाहन खराब होने की समस्या सामने आती है। इस साल अब तक 468 वाहन सड़कों पर ठप्प पड़ चुके हैं, जिनमें ज्यादातर बसें और बड़े कमर्शियल वाहन होते हैं।
खासकर रिंग रोड जैसे रास्तों पर ये दिक्कतें ज्यादा देखने को मिलती हैं, जिससे पहले से ही व्यस्त सड़कों पर जाम की समस्या और बढ़ जाती है। इन खराब हुए वाहनों को हटाने में अक्सर कई घंटे लग जाते हैं और इसके लिए विशेष उपकरणों की जरूरत पड़ती है, जिससे आम लोगों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है।
ऑडिट में DTC की 656 पुरानी बसें मिलीं
पिछले कुछ सालों में वाहनों के खराब होने की घटनाओं में कमी आई है। 2024 में जहां 1,190 बार गाड़ियां रुकी थीं, वहीं 2025 में यह संख्या घटकर 845 रह गई है। हालांकि, इस कमी के बावजूद, दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की पुरानी बसें अभी भी समस्या का एक बड़ा कारण बनी हुई हैं।
हालिया ऑडिट में पता चला है कि DTC के बेड़े में 656 बसें बहुत पुरानी पाई गई हैं। ट्रैफिक पुलिस का सुझाव है कि अगर ड्राइवरों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जाए और खराब गाड़ियों को तुरंत हटाने का इंतजाम हो, तो सड़कों पर जाम की समस्या कुछ कम हो सकती है।