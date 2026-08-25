तमिलनाडु: चोरों ने ICICI के ATM को गैस कटर से काटकर उड़ाए 9 लाख रुपये, CCTV पर किया स्प्रे

पुलिस का कहना है कि लुटेरों ने अपनी पहचान छिपाने और रिकॉर्डिंग से बचने के लिए ATM के CCTV कैमरे पर स्प्रे कर दिया था। पुलिस अब घटनास्थल पर सबूत इकट्ठा कर रही है और चोरों का पता लगाने के लिए आसपास के कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इस ATM में कोई सुरक्षा गार्ड या अलार्म सिस्टम लगा हुआ था। एक सुनसान जगह पर ATM की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कई सवाल खड़े करती है। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि वे इस मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं और जल्द ही दोषियों को पकड़ लेंगे।