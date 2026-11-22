बिहार: पुलिस की नाक के नीचे मंदिर से ढाई किलोग्राम जेवर चोरी
लेखन आबिद खान
बिहार के रोहतास जिले में 21 नवंबर को भालुनी भवानी देवी मंदिर में चोरी की बड़ी वारदात हुई। चोरों ने मंदिर से 2.5 किलो से भी ज्यादा सोने और चांदी के गहने उड़ा लिए।
इनमें देवी का मुकुट, छत्र और पादुकाएं (चप्पल) भी शामिल थीं। हैरानी की बात ये है कि यह सब तब हुआ, जब मंदिर के पास पुलिस भी तैनात थी और पुजारी भी वहीं मौजूद थे।
स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा
चोरी की इस घटना से स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। खबर मिलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में जमा हो गए और जवाब की मांग करने लगे। पुलिस और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारी चोरों का पता लगाने और चोरी हुए सामान को वापस लाने की कोशिश में लगे हुए हैं।