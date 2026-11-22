बिहार के रोहतास जिले में 21 नवंबर को भालुनी भवानी देवी मंदिर में चोरी की बड़ी वारदात हुई। चोरों ने मंदिर से 2.5 किलो से भी ज्यादा सोने और चांदी के गहने उड़ा लिए।

इनमें देवी का मुकुट, छत्र और पादुकाएं (चप्पल) भी शामिल थीं। हैरानी की बात ये है कि यह सब तब हुआ, जब मंदिर के पास पुलिस भी तैनात थी और पुजारी भी वहीं मौजूद थे।