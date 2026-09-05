सिकंदराबाद कैंट से 12 हथियार गायब, जांच में जुटी NIA

घटना के तुरंत बाद NIA की एक टीम ने मौके का जायजा लिया। इस मामले में उन सेना के जवानों से पूछताछ की जा रही है जिनकी हथियार रखने वाली जगह तक पहुंच थी। मामले की जांच में मिलिट्री इंटेलिजेंस और तेलंगाना पुलिस भी शामिल है। हालांकि, अब तक अग्निवीरों की भूमिका से इनकार किया गया है। यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए अभी तक इसकी जानकारी बहुत गोपनीय रखी गई है।