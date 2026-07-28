कानपुर में पति की दूसरी शादी में पहुंची पहली पत्नी ने किया हंगामा, कहा- मेरा तलाक तो हुआ ही नहीं
कानपुर में 24 जुलाई को एक 27 साल की महिला अपने पति की दूसरी शादी में जा पहुंची और जमकर हंगामा किया। उसने बताया कि उनका तलाक अभी तक पूरा नहीं हुआ है। दोनों की शादी 2022 में हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद ही वे अलग रहने लगे। उनका मामला अभी भी अदालत में चल रहा है। महिला को अपने पति की दूसरी शादी के बारे में एक पड़ोसी से पता चला था। वह अपनी बहन के साथ सीधे विवाह स्थल पर पहुंची और दूल्हे के परिवार से सवाल किया कि उन्हें इस शादी के बारे में क्यों नहीं बताया गया।
पुलिस ने दूल्हे को हिरासत में लिया
चकेरी इलाके में करीब एक घंटे तक हंगामा चलता रहा। इसके बाद पुलिस ने बीच-बचाव किया और दूल्हे को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के लिए दोनों परिवारों को थाने ले जाया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने दोनों पक्षों से लिखित बयान देने को कहा है और जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। महिला ने पुलिस को यह भी बताया कि अलग होने के बाद भी उसका पति उसे लगातार मैसेज करता था।