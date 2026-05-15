दिल्ली बस गैंगरेप: 36 चालानों वाली बस सड़कों पर बेखौफ कैसे दौड़ती रही?
दिल्ली के नांगलोई रेलवे रोड के पास 12 मई की सुबह एक महिला ने आरोप लगाया कि एक स्लीपर बस के ड्राइवर और हेल्पर ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। चौंकाने वाली बात तो यह है कि यह बस, जो बिहार में रजिस्टर्ड थी, फरवरी 2025 से मई 2026 के बीच तेज रफ्तार, परमिट संबंधी दिक्कतों और गलत साइड ड्राइविंग जैसे कई उल्लंघनों के चलते 36 चालान के लिए चिह्नित थी, फिर भी वह दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच धड़ल्ले से चल रही थी।
दोनों आरोपी गिरफ्तार, 3.3 लाख बकाया
इन 36 चालानों पर कुल 3.3 लाख रुपये का जुर्माना बकाया था। महिला की शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इतने सारे नियमों का उल्लंघन करने के बावजूद यह बस कैसे चलती रही। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि क्या इस बस के खिलाफ दूसरे राज्यों में भी कोई और चालान लंबित हैं। CCTV कैमरों की फुटेज में रात करीब 2:30 बजे महिला को बस से उतरते हुए देखा जा सकता है।