दिल्ली बस गैंगरेप: 36 चालानों वाली बस सड़कों पर बेखौफ कैसे दौड़ती रही?

दोनों आरोपी गिरफ्तार, 3.3 लाख बकाया

इन 36 चालानों पर कुल 3.3 लाख रुपये का जुर्माना बकाया था। महिला की शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इतने सारे नियमों का उल्लंघन करने के बावजूद यह बस कैसे चलती रही। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि क्या इस बस के खिलाफ दूसरे राज्यों में भी कोई और चालान लंबित हैं। CCTV कैमरों की फुटेज में रात करीब 2:30 बजे महिला को बस से उतरते हुए देखा जा सकता है।