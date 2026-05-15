पेट्रोल-डीजल के साथ CNG भी हुई महंगी, जानिए कितनी बढ़ी कीमत

दिल्ली में CNG की कीमतों में फिर बढ़ोतरी कर दी गई है। आज (15 मई) से राजधानी में CNG 2 रुपये प्रति किलो महंगी हो गई है। नई दर लागू होने के बाद इसकी कीमत 77.09 रुपये से बढ़कर 79.09 रुपये प्रति किलो पहुंच गई है। इससे ऑटो, टैक्सी और बस से सफर करने वाले लोगों पर असर पड़ सकता है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सार्वजनिक परिवहन का किराया भी बढ़ सकता है।

असर मुंबई समेत कई शहरों पर असर दिल्ली से पहले मुंबई में भी CNG की कीमतें बढ़ाई गई थीं। महानगर गैस लिमिटेड ने मुंबई में CNG के दाम 2 रुपये प्रति किलो बढ़ाकर 84 रुपये प्रति किलो कर दिए थे। इसके अलावा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी आज से 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 97.77 रुपये और डीजल 90.67 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। देश के कई बड़े शहरों में इसी तरह फ्यूल महंगा हुआ है।

दबाव पश्चिम एशिया संकट से बढ़ा दबाव विशेषज्ञों के अनुसार, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब ऊर्जा बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। इसी कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। ब्रेंट क्रूड की कीमत 104 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गई है, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट भी लगभग 98 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे अहम रास्तों पर तनाव बढ़ने से तेल सप्लाई को लेकर चिंता भी लगातार बढ़ रही है।

Advertisement