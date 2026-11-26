फिरोजाबाद में शादी में बवाल, महिला कांस्टेबल ने दूल्हे को बताया अपना प्रेमी
लेखन भारत शर्मा
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक शादी में अचानक हंगामा हो गया। एक महिला पुलिस कांस्टेबल वहां पहुंची और उसने दावा किया कि दूल्हा, जो खुद एक पुलिसकर्मी है, उसका प्रेमी है। इस खुलासे के बाद 7 फेरे पूरे होने से ठीक पहले शादी रोक दी गई। वहां मौजूद सभी लोग यह देखकर हैरान रह गए।
पुलिस ने कराया समझौता
घटना के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई। दोनों परिवारों को थाने लाया गया ताकि बातचीत करके मामले को सुलझाया जा सके। काफी देर की बातचीत के बाद आखिर में दोनों पक्षों में समझौता हो गया। दूल्हे के परिवार ने शादी के खर्च के तौर पर दुल्हन के परिवार को हर्जाना दिया। दोनों पक्षों के बीच सुलह होने के बाद उनकी पहचान उजागर नहीं की गई है।