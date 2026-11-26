घटना के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई। दोनों परिवारों को थाने लाया गया ताकि बातचीत करके मामले को सुलझाया जा सके। काफी देर की बातचीत के बाद आखिर में दोनों पक्षों में समझौता हो गया। दूल्हे के परिवार ने शादी के खर्च के तौर पर दुल्हन के परिवार को हर्जाना दिया। दोनों पक्षों के बीच सुलह होने के बाद उनकी पहचान उजागर नहीं की गई है।