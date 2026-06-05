महाराष्ट्र के बांधों में सिर्फ 27 प्रतिशत पानी, भीषण गर्मी और देरी से मानसून से गहराया संकट देश Jun 05, 2026

महाराष्ट्र में पानी की काफी कमी हो गई है। राज्य के विशाल बांधों में पानी का स्तर घटकर सिर्फ 27 प्रतिशत रह गया है। पिछले साल यह 30 प्रतिशत था। इस साल मई में आई भीषण गर्मी और मानसून में देरी ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। अब बांधों में उनकी कुल क्षमता का सिर्फ एक चौथाई पानी ही बचा है।