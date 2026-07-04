बिहार में पुलिस का दलाल बना सतीश गिरफ्तार, 10 अधिकारी भी निलंबित देश Jul 04, 2026

बिहार के सहरसा में सतीश कुमार नामक शख्स को एक वायरल वीडियो के सामने आने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वीडियो में सतीश सालखुआ पुलिस स्टेशन में पुलिस की जांच में दखल देते और एक दलाल के तौर पर काम करते दिख रहे थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद स्थानीय भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है, जिसके चलते शक के दायरे में आए 10 अधिकारियों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है।