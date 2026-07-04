बिहार में पुलिस का दलाल बना सतीश गिरफ्तार, 10 अधिकारी भी निलंबित
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बिहार के सहरसा में सतीश कुमार नामक शख्स को एक वायरल वीडियो के सामने आने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वीडियो में सतीश सालखुआ पुलिस स्टेशन में पुलिस की जांच में दखल देते और एक दलाल के तौर पर काम करते दिख रहे थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद स्थानीय भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है, जिसके चलते शक के दायरे में आए 10 अधिकारियों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है।
सतीश कुमार के पुलिस रिपोर्ट लिखने की आशंका
गुरुवार को गौसपुर में एक मंदिर के पास पुलिस ने सतीश कुमार को पकड़ा। उनके बैग से एक लैपटॉप, कीबोर्ड, माउस और कई अधिकारियों से जुड़ी केस फाइलें मिलीं। इन सामानों से साफ पता चलता है कि वह सरकारी रिपोर्ट लिखने में अधिकारियों की मदद करता था और लोगों से पैसे वसूलता था। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में जो भी दूसरे लोग शामिल होंगे, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।