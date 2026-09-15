चेन्नई में गणेश जुलूस में खूनी जंग, ड्राइवर की मौत; 5 गिरफ्तार

आधी रात के आसपास, भुवनेश नाम के एक शख्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर स्थानीय निवासी आनंद को उसके घर के बाहर घेर लिया। दोनों पक्षों में जोरदार बहस हुई और हाथापाई भी हुई।

इस झड़प में श्रीनिवासन की छाती में गहरी चोट आई। उन्हें तुरंत दो अलग-अलग अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स उनकी जान नहीं बचा पाए।

पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार भी कर चुकी है।