मेघालय के ग्रामीणों ने मौजूदा प्रस्ताव के तहत सीमा पर बाड़ का किया विरोध, जानिए क्या कहा देश Jun 07, 2026

भारत-बांग्लादेश सीमा पर बसे मेघालय के लिन्खोंग गांव के लोग एक नई बाड़ के निर्माण का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों को डर है कि अगर बाड़ मौजूदा योजना के मुताबिक बनी, तो वे देश के बाकी हिस्सों से कट जाएंगे। वे अधिकारियों से मांग कर रहे हैं कि बाड़ को बिल्कुल 'जीरो लाइन' पर ही बनाया जाए, क्योंकि उन्हें चिंता है कि मौजूदा योजना उन्हें भारत से अलग-थलग कर देगी। ग्रामीण रामू ने कहा, "अगर बाड़ वैसे ही बनाई गई जैसे प्रस्ताव है, तो हम मुख्य भूमि से कट जाएंगे।" उन्होंने सरकार द्वारा बात न सुने जाने तक काम रोकने की मांग की है।