तमिलनाडु का गांव, जहां चमगादड़ों को बचाने के लिए नहीं मनाई जाती दिवाली

इस अनोखी परंपरा के पीछे एक पुरानी कहानी है। कहते हें कि एक बार चमगादड़ों को भगाने से गांव में बुरा वक्त आ गया था, जिसके बाद एक खास रिवाज के जरिए उन्हें फिर से गांव में वापस बुलाया गया।

आज गांव वाले इन चमगादड़ों को अपने परिवार का हिस्सा मानते हें, बिल्कुल अपने देवता मुनियप्पा की तरह। गांव के एक शख्स बताते हें कि यहां दिवाली पटाखों के शोर के बजाय खाने-पीने और पूजा-पाठ का त्योहार है। इस तरह वे अपनी परंपरा और जंगली जीवों दोनों को सुरक्षित रखते हें।