बेंगलुरु: मर्सिडीज सवार की गुंडागर्दी, बाइक सवार को दिया धक्का देश Jul 04, 2026

बेंगलुरु का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक मर्सिडीज कार में बैठे यात्री ने बाइक सवार को धक्का देकर उसकी मोटरसाइकिल से नीचे गिरा दिया। यह घटना इंदिरानगर के एक ट्रैफिक सिग्नल पर हुई, जहाँ दोनों के बीच कहासुनी हो गई थी। दरअसल, ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती होने पर बाइक सवार बीच से निकलने की कोशिश कर रहा था और लगातार हॉर्न बजा रहा था। इसी बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत हाथापाई तक आ गई।