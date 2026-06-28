पुणे में खाई में गिरी गाड़ी, 2 की मौत और 19 अन्य घायल
मुंबई से राजगढ़ किले की सैर पर निकले एक दल के लिए रविवार सुबह खुशी का सफर तब दुखद हो गया, जब उनकी कार पुणे के वेल्हे तालुका के पास एक गहरी खाई में जा गिरी। इस भयानक हादसे में 25 वर्षीय विश्वास साटम और 23 वर्षीय ध्वनी ठक्कर नाम के 2 युवा कर्मचारियों की जान चली गई, जबकि 19 अन्य लोग घायल हो गए।
घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया
हादसे के बाद बचाव दल, स्थानीय निवासी और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने मिलकर खाई में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। डीजल के रिसाव की वजह से आग लगने का खतरा भी था, फिर भी सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घायल हुए सभी लोगों को फौरन अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने इस मामले में ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। हादसे की सही वजह जानने के लिए पुलिस अभी भी जांच कर रही है। यह घटना पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की अहमियत बताती है।