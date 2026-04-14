नोएडा के कर्मचारियों की 'जीत'! विरोध के बाद UP सरकार ने बढ़ाया वेतन, जानें अब कितनी मिलेगी सैलरी देश Apr 14, 2026

नोएडा में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद कई स्थानों पर संपत्ति को नुकसान भी पहुँचाया गया था। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने कामगारों के वेतन बढ़ाने की घोषणा कर दी है। ये प्रदर्शन हरियाणा के नए वेतन नियमों की तर्ज पर मजदूरी बढ़ाने की माँग को लेकर शुरू हुए थे, जिसकी वजह से कई फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ा और दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर भी भारी जाम लग गया था।