ग्रेटर नोएडा में 2 स्कूल बसों की आमने-सामने टक्कर (प्रतीकात्मक तस्वीर)

ग्रेटर नोएडा में 2 स्कूल बसों की आमने-सामने टक्कर, 12 बच्चे घायल

लेखन गजेंद्र 11:29 am Apr 13, 202611:29 am

क्या है खबर?

दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सोमवार को बड़ा हादसा टल गया। यहां 2 स्कूल बसों की आमने-सामने टक्कर हो गई, जिसमें 12 बच्चे घायल हुए हैं। हादसा दादरी थाना क्षेत्र के रूपवास गांव के पास हुआ है। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद बस को हल्का नुकसान हुआ है। पुलिस ने बताया कि चालक की हालत गंभीर है। वह बस में फंस गए थे।