दूरदर्शन के एंकर अशोक श्रीवास्तव ने अपने कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की

दूरदर्शन के एंकर की राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी, भड़की कांग्रेस

लेखन गजेंद्र 10:47 am Apr 13, 202610:47 am

क्या है खबर?

सरकारी समाचार चैनल दूरदर्शन के एंकर अशोक श्रीवास्तव ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर एक शो के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसका विरोध शुरू हो गया है। उन्होंने एक डिबेट कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी दामोदर विनायक सावरकर के जूते की नोंक के बराबर नहीं है। उन्होंने राहुल के खिलाफ भी बयान दिया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कांग्रेस श्रीवास्तव के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है।