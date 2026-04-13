दूरदर्शन के एंकर की राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी, भड़की कांग्रेस 

दूरदर्शन के एंकर की राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी, भड़की कांग्रेस
क्या है खबर?
सरकारी समाचार चैनल दूरदर्शन के एंकर अशोक श्रीवास्तव ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर एक शो के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसका विरोध शुरू हो गया है। उन्होंने एक डिबेट कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी दामोदर विनायक सावरकर के जूते की नोंक के बराबर नहीं है। उन्होंने राहुल के खिलाफ भी बयान दिया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कांग्रेस श्रीवास्तव के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है।
बयान
अशोक श्रीवास्ताव ने क्या कहा?
वीडियो में एंकर श्रीवास्तव 'टो टूक' में भाजपा प्रवक्ता तुहिन सिन्हा, राजनीतिक विश्लेषक सैय्यद जव्वाद, युवा चेतना के रोहित सिंह और समाजवादी पार्टी के अशोक यादव के साथ स्क्रीन साझा कर हैं। तभी श्रीवास्तव कहते हैं, "आप सावरकर की जूते की नोंक के बराबर नहीं है। आप उनकी चप्पल में लगी मिट्टी के कण के एक हजारवें हिस्से के बराबर नहीं हैं। राहुल गांधी वीर सावरकर के चप्पल के नीचे लगी धूल के एक कण के बराबर नहीं है।"
आलोचना
कांग्रेस ने श्रीवास्तव की आलोचना की, सोशल मीडिया पर भी नाराजगी
भारतीय युवा कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, 'भारत के करदाताओं के पैसों से चलने वाले इस सरकारी डीडी न्यूज चैनल पर खुलेआम देश के नेता विपक्ष के लिए बेहद ही अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया। सरकारी पत्रकार ने उस लकीर को भी लांघ दिया जिसे लांघने की हिम्मत कोई भाजपाई न दिखा सका। क्या कार्यवाही होगी?' बता दें कि पिछले दिनों श्रीवास्तव की बेटी की शादी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे।
ट्विटर पोस्ट
भारतीय युवा कांग्रेस ने साझा किया वीडियो
भारत के Tax Payers के पैसों से चलने वाले इस सरकारी DD News चैनल पर खुलेआम देश के नेता विपक्ष के लिए बेहद ही अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया।— Indian Youth Congress (@IYC) April 12, 2026
सरकारी पत्रकार ने उस लकीर को भी लांघ दिया जिसे लांघने की हिम्मत कोई भाजपाई न दिखा सका।
क्या कार्यवाही होगी? pic.twitter.com/ncvWtxxKu1