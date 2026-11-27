सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन की शानदार तस्वीरें सामने आईं, 2027 में होगा पहला ट्रायल
सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन की पहली झलक सामने आ गई है, जो बिल्कुल हवाई अड्डे जैसी लग रही है। इसमें चमकदार शीशे की रेलिंग, खास डिजाइन वाली छतें और यात्रियों के लिए आरामदायक जगहें बनाई गई हैं।
यह शानदार नया स्टेशन मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का हिस्सा है। इस कॉरिडोर के 50 किलोमीटर लंबे सूरत-बिलिमोरा सेक्शन पर मई 2027 में पहला ट्रायल रन करने की योजना है।
B-28 ट्रेन ने पास किया बड़ा सुरक्षा टेस्ट
सूरत-बिलिमोरा सेक्शन को मई 2027 तक तैयार करने का लक्ष्य है। इस सेक्शन में बिजली का काम पूरा हो चुका है और सिग्नल का काम भी जल्द ही खत्म होने वाला है।
पूरी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन लाइन को अलग-अलग चरणों में खोला जाएगा। अहमदाबाद-वापी सेक्शन 2027 के आखिर तक शुरू होने की उम्मीद है, और 2029 तक यह सेवा ठाणे तक पहुंच जाएगी।
इस रूट पर चलने वाली B-28 ट्रेन ने हाल ही में एक बड़ा सुरक्षा टेस्ट पास कर लिया है, जो भारत के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए एक अहम कदम है।
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