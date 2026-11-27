सूरत-बिलिमोरा सेक्शन को मई 2027 तक तैयार करने का लक्ष्य है। इस सेक्शन में बिजली का काम पूरा हो चुका है और सिग्नल का काम भी जल्द ही खत्म होने वाला है।

पूरी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन लाइन को अलग-अलग चरणों में खोला जाएगा। अहमदाबाद-वापी सेक्शन 2027 के आखिर तक शुरू होने की उम्मीद है, और 2029 तक यह सेवा ठाणे तक पहुंच जाएगी।

इस रूट पर चलने वाली B-28 ट्रेन ने हाल ही में एक बड़ा सुरक्षा टेस्ट पास कर लिया है, जो भारत के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए एक अहम कदम है।