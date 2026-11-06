भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का 'मालाबार 2026' युद्धाभ्यास शुरू

भारत का स्टील्थ फ्रिगेट INS सह्याद्री इस नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए जापान के योकोसुका नौसैनिक अड्डे पर पहुंच गया है। जापानी नौसेना ने जहाज का गर्मजोशी से स्वागत किया, और योकोसुका डिस्ट्रिक्ट के कमांडेंट वाइस एडमिरल यागी कोजी ने जहाज के चालक दल का अभिनंदन किया।

इस अभ्यास में बंदरगाह और समुद्री, दोनों चरणों में गतिविधियां होंगी। इसका मकसद आपसी विश्वास को मजबूत करना और पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र को सभी के लिए सुरक्षित और खुला बनाए रखना है।