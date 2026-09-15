साक्षात्कार में शामिल नहीं हुए थे राम मंदिर के नए CEO? ट्रस्ट ने बताया सच
खबरें थीं कि रिटायर एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा राम मंदिर के CEO पद के इंटरव्यू में नहीं पहुंचे, लेकिन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इन अफवाहों को गलत बताया है। कुल 5,585 आवेदनों में से मिश्रा उन 16 फाइनल उम्मीदवारों में से थे, जिन्होंने 11 अगस्त को अपना इंटरव्यू दिया था।
पहले मंदिर CEO के रूप में जीतेंद्र मिश्रा की नियुक्ति
इस पद के लिए दिल्ली, पुणे और संबलपुर में AI आधारित स्क्रीनिंग और मैनुअल जांच की गई थी। इसके बाद, 11 और 12 अगस्त को अयोध्या में उम्मीदवारों के आमने-सामने इंटरव्यू हुए। 2 सितंबर को जीतेंद्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का पहला CEO नियुक्त किया गया।
ट्रस्ट ने साफ किया कि उनका चुनाव पूरी तरह योग्यता के आधार पर हुआ है। यह जिम्मेदारी मिलने के बाद मिश्रा ने इसे अपना सौभाग्य बताया। उन्होंने कहा कि वे वायु सेना में अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल इस महत्वपूर्ण काम में ईमानदारी से करेंगे।
ट्रस्ट ने बताया कि मिश्रा का शीर्ष 3 अनुशंसित उम्मीदवारों में शामिल होना इस बात का सबूत है कि उन्होंने इस प्रक्रिया में भाग लिया, उनका मूल्यांकन हुआ और उनका चुनाव योग्यता के आधार पर ही किया गया है।