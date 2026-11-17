पिछले साल 30 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए TDB ने कई बड़े सुधार किए हैं। अब श्रद्धालुओं को बेहतर साफ-सफाई, ऑनलाइन दान की सुविधा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सक्षम कैमरे, पार्किंग में सुधार और एक प्रीपेड डॉली सिस्टम मिलेगा। बोर्ड पंबा और निलाक्कल के आसपास प्रदूषण कम करने पर भी काम कर रहा है, ताकि सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम अनुभव मिल सके।