करेलम: सबरीमाला में AI की निगरानी, साथ में परोसा जाएगा साध्यम
लेखन भारत शर्मा
क्या आप मंडम-मकरविलक्कू तीर्थयात्रा के लिए सबरीमाला जा रहे हैं? त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) ने एक खास पहल की है। 17 नवंबर से जो भी श्रद्धालु अन्नदानम में शामिल होना चाहेंगे, उन्हें पारंपरिक केरल साध्यम भोजन परोसा जाएगा, जिसमें पायसम भी शामिल होगा। TDB के अध्यक्ष के जयकुमार ने बताया कि इसका मकसद श्रद्धालुओं की यात्रा को और अधिक आरामदायक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाना है।
TDB ने सबरीमाला में लगाए AI कैमरे
पिछले साल 30 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए TDB ने कई बड़े सुधार किए हैं। अब श्रद्धालुओं को बेहतर साफ-सफाई, ऑनलाइन दान की सुविधा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सक्षम कैमरे, पार्किंग में सुधार और एक प्रीपेड डॉली सिस्टम मिलेगा। बोर्ड पंबा और निलाक्कल के आसपास प्रदूषण कम करने पर भी काम कर रहा है, ताकि सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम अनुभव मिल सके।