हैदराबाद में मानव अंडे का काला कारोबार: आयोग सख्त, राज्यपाल से विशेष जांच की मांग
हैदराबाद में पुलिस द्वारा एक अवैध मानव अंडा निकालने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किए जाने के बाद तेलंगाना महिला आयोग ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से इस मामले में विशेष जांच कराने का आग्रह किया है। इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 43 महिलाओं को बचाया गया है, जिनमें से कई दूसरे राज्यों की थीं। आयोग चाहता है कि एक उच्च-स्तरीय समिति इस मामले की गहराई से जांच करे, खासकर इसलिए क्योंकि यह मामला अंतर-राज्यीय भी हो सकता है।
महिलाओं को मानव अंडे के लिए कथित तौर पर फुसलाया गया
जांचकर्ताओं ने पाया कि महिलाओं को नौकरी का झांसा दिया गया था, लेकिन उनकी आर्थिक मजबूरियों का फायदा उठाकर कथित तौर पर उन्हें अवैध तरीके से मानव अंडे निकालने के लिए फुसलाया गया। आयोग महिलाओं को और बेहतर सुरक्षा देने के लिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (ART) कानून में बदलाव की वकालत कर रहा है। संदिग्ध गतिविधियों को लेकर 8 ART केंद्रों और एग बैंकों को नोटिस भेजे गए हैं। इसके अलावा, पुलिस 14 अन्य क्लीनिकों के रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सभी नियमों का ठीक से पालन कर रहे हैं।