जांचकर्ताओं ने पाया कि महिलाओं को नौकरी का झांसा दिया गया था, लेकिन उनकी आर्थिक मजबूरियों का फायदा उठाकर कथित तौर पर उन्हें अवैध तरीके से मानव अंडे निकालने के लिए फुसलाया गया। आयोग महिलाओं को और बेहतर सुरक्षा देने के लिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (ART) कानून में बदलाव की वकालत कर रहा है। संदिग्ध गतिविधियों को लेकर 8 ART केंद्रों और एग बैंकों को नोटिस भेजे गए हैं। इसके अलावा, पुलिस 14 अन्य क्लीनिकों के रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सभी नियमों का ठीक से पालन कर रहे हैं।