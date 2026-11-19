पिछले साल का टाइमटेबल 31 अक्टूबर को आया था। उसमें 11वीं (फर्स्ट ईयर) की परीक्षाएं 25 फरवरी से शुरू हुई थीं और ठीक उसके बाद 12वीं (सेकंड ईयर) की परीक्षाएं थीं।

प्रैक्टिकल परीक्षाएं फरवरी की शुरुआत में ही शुरू हो गई थीं। इस बार बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीखें और अलग-अलग विषयों का टाइमटेबल भी देगा। इसमें एथिक्स और एनवायर्नमेंटल एजुकेशन जैसे विषय भी शामिल होंगे।

अगर आपकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं JEE Main 2027 की तारीखों से टकराती हैं, तो बोर्ड खास इंतजाम करेगा।