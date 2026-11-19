तेलंगाना 11वीं-12वीं छात्रों के लिए बड़ी खबर, बोर्ड परीक्षा का टाइमटेबल जल्द होगा जारी
तेलंगाना के छात्रों के लिए जरूरी खबर है। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन (TGBIE) जल्द ही 11वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं का आधिकारिक टाइमटेबल जारी करने वाला है।
अभी तक सही तारीखें तो नहीं बताई गई हैं, लेकिन उम्मीद है कि परीक्षाएं फरवरी और मार्च 2027 के बीच सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेंगी। ताजा जानकारी के लिए आप tgbienew.cgg.gov.in पर नजर बनाए रख सकते हैं।
तेलंगाना बोर्ड इस बार प्रैक्टिकल की तारीखें भी बताएगा
पिछले साल का टाइमटेबल 31 अक्टूबर को आया था। उसमें 11वीं (फर्स्ट ईयर) की परीक्षाएं 25 फरवरी से शुरू हुई थीं और ठीक उसके बाद 12वीं (सेकंड ईयर) की परीक्षाएं थीं।
प्रैक्टिकल परीक्षाएं फरवरी की शुरुआत में ही शुरू हो गई थीं। इस बार बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीखें और अलग-अलग विषयों का टाइमटेबल भी देगा। इसमें एथिक्स और एनवायर्नमेंटल एजुकेशन जैसे विषय भी शामिल होंगे।
अगर आपकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं JEE Main 2027 की तारीखों से टकराती हैं, तो बोर्ड खास इंतजाम करेगा।