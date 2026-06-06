TCS मामले में खुलासा: दानिश शेख ने छिपाई पत्नी-बच्चे, धर्मांतरण की भी थी साजिश

दानिश शेख ने शिकायतकर्ता को इमाम से शादी करने का सुझाव दिया

पीड़िता बताती हैं कि शेख ने उन्हें इमाम से शादी करने का सुझाव दिया था, अगर उन्हें कोई और साथी नहीं मिलता है। उन्होंने यह भी कहा कि इमाम की पत्नी उन्हें इस्लाम की प्रथाओं के बारे में बताएगी। उनका यह भी आरोप है कि शेख और तौसिफ अत्तर ने शिकायतकर्ता के कथित धर्म परिवर्तन के बाद उनका नाम 'हनिया' रखने की योजना बनाई थी। उन्होंने शिकायतकर्ता के मूल कागजात भी मांगे थे। उन्हें मुंबई या मलेशिया ले जाने की भी योजना थी, ताकि उन्हें परिवार से दूर रखा जा सके। इस मामले में AIMIM के कॉर्पोरेटर मतीन पटेल समेत अन्य लोगों पर भी शामिल लोगों को छिपाने में मदद करने का आरोप है। जांच अभी जारी है।