रांची हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान जमीन से टकराया इंडिगो विमान का पिछला हिस्सा

रांची हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान जमीन से टकराया इंडिगो विमान का पिछला हिस्सा

लेखन भारत शर्मा 04:48 pm Dec 13, 202504:48 pm

क्या है खबर?

रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर शुक्रवार रात इंडिगो एयरलाइंस के विमान की हार्ड लैंडिंग के दौरान बड़ा हादसा होते-होते टल गया। भुवनेश्वर से रांची आ रहे इंडिगो के विमान संख्या 6E-7361 का पिछला हिस्सा रनवे से टकरा गया। जिससे विमान को नुकसान पहुंचा। उस समय विमान में 56 यात्री सवार थे, लेकिन सभी को सुरक्षित विमान से उतार लिया गया। हालांकि, हादसे में कुछ यात्रियों को हल्की चोटें लगने की बात भी सामने आई है।