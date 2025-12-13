रांची हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान जमीन से टकराया इंडिगो विमान का पिछला हिस्सा
क्या है खबर?
रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर शुक्रवार रात इंडिगो एयरलाइंस के विमान की हार्ड लैंडिंग के दौरान बड़ा हादसा होते-होते टल गया। भुवनेश्वर से रांची आ रहे इंडिगो के विमान संख्या 6E-7361 का पिछला हिस्सा रनवे से टकरा गया। जिससे विमान को नुकसान पहुंचा। उस समय विमान में 56 यात्री सवार थे, लेकिन सभी को सुरक्षित विमान से उतार लिया गया। हालांकि, हादसे में कुछ यात्रियों को हल्की चोटें लगने की बात भी सामने आई है।
हादसा
कैसे हुआ यह हादसा?
रिपोर्ट के अनुसार, विमान ने अपने शाम 7:55 बजे भुवनेश्वर से उड़ान भरी थी और रात 8:30 बजे रांची हवाई अड्डे पर उतरना था। लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी आने से विमान की हार्ड लैंडिंग करानी पड़ी। इसमें विमान का पिछला हिस्सा रनवे से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गया। अचानक तेज झटके से यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। इस दौरान पायलट ने स्थिति को संभालते हुए विमान को सुरक्षित तरीके से रोक दिया। उसके बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया।
बयान
जांच के बाद विमान को घोषित किया अयोग्य
इंजीनियरों ने विमान की तकनीकी जांच की, जिसमें उसे उड़ान के लिए अयोग्य करार दिया गया। रांची हवाई अड्डा प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विमान को ग्राउंडेड घोषित कर दिया। हवाई अड्डे के निदेशक विनोद कुमार ने PTI से कहा, "विमान के पिछले हिस्से के रनवे से टकराने के बाद यात्रियों को बड़ा झटका लगा था। उसके बाद सभी को सुरक्षित उतार लिया गया। जांच के बाद विमान को सुरक्षा की दृष्टि से ग्राउंडेड घोषित कर दिया।"