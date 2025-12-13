नितिन गडकरी की महाराष्ट्र को सौगात, 1.5 लाख करोड़ की सड़क निर्माण परियोजनाओं को दी मंजूरी

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में सड़क परियोजनाओं के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये की भारी भरकम राशि को मंजूरी दे दी है। यह घोषणा शनिवार को विधान भवन में विधानसभा परिषद के शताब्दी समारोह के दौरान की गई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने बताया कि ये परियोजनाएं राष्ट्रीय राजमार्ग विकास के तहत चल रही परियोजनाओं का हिस्सा हैं और 3 महीने के भीतर शुरू हो जाएंगी, जिनमें से कुछ के 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है।

परियोजनाएं गडकरी ने इन परियोजनाओं को दी मंजूरी प्रमुख परियोजनाओं में पुणे-संभाजीनगर एक्सप्रेसवे और पुणे में एलिवेटेड रोड का निर्माण शामिल है। 16,318 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस एक्सप्रेसवे का निर्माण महाराष्ट्र राज्य अवसंरचना विकास निगम (MSIDC) द्वारा किया जाएगा और इस संबंध में एक MOU पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। इससे पुणे और छत्रपति संभाजीनगर के बीच यात्रा का समय घटकर 2 घंटे और छत्रपति संभाजीनगर और नागपुर के बीच यात्रा का समय घटकर ढाई घंटे हो जाएगा।

अन्य पुणे में एलिवेटेड रोड और अन्य परियोजनाएं इसी बीच, 4,207 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली तलेगांव-चाकन-शिकरापुर एलिवेटेड रोड का निर्माण भी जल्द ही शुरू होगा। नागपुर सांसद ने घोषणा की कि स्थानीय निकाय चुनावों के बाद इसका भूमि पूजन समारोह आयोजित किया जाएगा। हडपसर-यावत एलिवेटेड रोड के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है और चुनावों के बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा।

Advertisement