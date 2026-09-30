अब कमरे का नहीं, 'उत्पीड़न' का मामला, महुआ मोइत्रा के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

शुरुआती सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मोइत्रा से पूछा कि वे सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आईं। उन्होंने यह भी कहा कि मोइत्रा के दावों में कुछ गलतियां हो सकती हैं।

इसके बावजूद, अदालत ने साफ किया कि इस मामले को गुरुवार को फिर से सुना जाएगा। मोइत्रा ने एक और आरोप लगाते हुए बताया कि एक रात सर्किट हाउस के बाहर भीड़ जमा हो गई थी, जिससे सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। उनका कहना है कि यह मामला अब सिर्फ एक कमरे के विवाद तक ही सीमित नहीं है।