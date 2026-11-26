याचिका में हाल ही में CJP की अगुवाई में हुए प्रदर्शनों का हवाला दिया गया है, जिन्होंने कानूनी दायरे को लांघा। जून में जंतर-मंतर पर उनका एक धरना तय समय से ज्यादा चला था। वहीं, अक्टूबर में हुई एक रैली में करीब 1,500 लोगों को बिना इजाजत प्रदर्शन करने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया था। याचिका में कहा गया है कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शनों का अधिकार बेहद जरूरी है, लेकिन इनसे आम लोगों की रोज़मर्रा की जिंदगी पर बुरा असर न पड़ना चाहिए और न ही कानून का उल्लंघन होना चाहिए।