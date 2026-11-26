देश में विरोध प्रदर्शन के लिए बन सकते हैं सख्त नियम, सुप्रीम कोर्ट ने उठाया बड़ा कदम
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गौर करने की सहमति दे दी है कि क्या भारत में सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों के लिए और ज्यादा साफ नियम होने चाहिए। यह फैसला 'लॉयर्स वॉयस' नाम के एक संगठन की याचिका के बाद आया है, जिसने मांग की है कि ऐसे नियम बनाए जाएं ताकि प्रदर्शन बेकाबू न हों। इस मामले में केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं को नोटिस भेजा गया है। इन नेताओं में अभिजीत दिपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका का नाम शामिल है।
याचिका में जंतर-मंतर और 1,500 लोगों की हिरासत का जिक्र
याचिका में हाल ही में CJP की अगुवाई में हुए प्रदर्शनों का हवाला दिया गया है, जिन्होंने कानूनी दायरे को लांघा। जून में जंतर-मंतर पर उनका एक धरना तय समय से ज्यादा चला था। वहीं, अक्टूबर में हुई एक रैली में करीब 1,500 लोगों को बिना इजाजत प्रदर्शन करने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया था। याचिका में कहा गया है कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शनों का अधिकार बेहद जरूरी है, लेकिन इनसे आम लोगों की रोज़मर्रा की जिंदगी पर बुरा असर न पड़ना चाहिए और न ही कानून का उल्लंघन होना चाहिए।