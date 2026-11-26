सुप्रीम कोर्ट दीपाथून स्तंभ पर जलाए जाने वाले एक खास दीपक के किसी और जगह जलने के मामले में 27 नवंबर को अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। अदालत ने दीपक जलाने की इजाजत सिर्फ एक बार ही दी थी, लेकिन सोमवार को मामला तय योजना के मुताबिक नहीं हुआ। तमिलनाडु सरकार ने इस गड़बड़ी के लिए माफी मांगी है। सरकार ने बताया कि मंदिर के अधिकारियों ने अदालत के निर्देशों का पालन नहीं किया।