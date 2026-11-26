सुप्रीम कोर्ट में 'दीपक' पर बवाल, सरकार ने मानी गलती
लेखन भारत शर्मा
सुप्रीम कोर्ट दीपाथून स्तंभ पर जलाए जाने वाले एक खास दीपक के किसी और जगह जलने के मामले में 27 नवंबर को अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। अदालत ने दीपक जलाने की इजाजत सिर्फ एक बार ही दी थी, लेकिन सोमवार को मामला तय योजना के मुताबिक नहीं हुआ। तमिलनाडु सरकार ने इस गड़बड़ी के लिए माफी मांगी है। सरकार ने बताया कि मंदिर के अधिकारियों ने अदालत के निर्देशों का पालन नहीं किया।
तिरुप्परनकुंद्रम दीपक पर हिंदू और दरगाह के बीच विवाद
इस पूरे मामले की जड़ यह है कि तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर यह दीपक आखिर कहां जलाया जाना चाहिए। हिंदू संगठन इसे दीपाथून स्तंभ पर जलाना चाहते हैं, जबकि दूसरी ओर दरगाह से जुड़ा एक समूह पहाड़ी की चोटी पर अपने अधिकार का दावा करता है। सुप्रीम कोर्ट खुद से अवमानना की कोई कार्रवाई शुरू नहीं करेगा, बल्कि वह दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगा।