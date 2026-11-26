सुप्रीम कोर्ट इस बात की गहराई से पड़ताल कर रहा है कि 'मान्यता प्राप्त पत्रकार' किसे कहा जाए और क्या विरोध प्रदर्शनों के दौरान ऐसे पत्रकारों को खुद को पत्रकार कहने वालों के मुकाबले ज्यादा सुरक्षा मिलनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की पीठ ने कहा है कि यह प्रेस की आजादी और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच सही संतुलन बनाने का मामला है। इस मामले की और गहराई से जांच के लिए, पूर्व जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की अगुवाई में एक कमेटी उन दावों की जांच करेगी कि दिल्ली में अक्टूबर के प्रदर्शनों के दौरान पत्रकारों को हिरासत में लिया गया या उन पर हमला किया गया।