सुप्रीम कोर्ट का मंथन: दिल्ली प्रदर्शनों में कौन है असली पत्रकार, किसे मिले विशेष सुरक्षा?
सुप्रीम कोर्ट इस बात की गहराई से पड़ताल कर रहा है कि 'मान्यता प्राप्त पत्रकार' किसे कहा जाए और क्या विरोध प्रदर्शनों के दौरान ऐसे पत्रकारों को खुद को पत्रकार कहने वालों के मुकाबले ज्यादा सुरक्षा मिलनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की पीठ ने कहा है कि यह प्रेस की आजादी और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच सही संतुलन बनाने का मामला है। इस मामले की और गहराई से जांच के लिए, पूर्व जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की अगुवाई में एक कमेटी उन दावों की जांच करेगी कि दिल्ली में अक्टूबर के प्रदर्शनों के दौरान पत्रकारों को हिरासत में लिया गया या उन पर हमला किया गया।
कोर्ट ने मांगे सबूत
याचिकाकर्ताओं से कहा गया है कि वे इस बात का सबूत दें कि प्रदर्शन स्थलों पर पत्रकारों के साथ कैसा व्यवहार किया गया, खासकर अगर प्रेस कार्ड दिखाने के बावजूद उनके खिलाफ बल प्रयोग किया गया हो। इसी बीच, दिल्ली पुलिस ने दलील दी कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों को मान्यता प्राप्त पत्रकारों जैसी सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार करेगा कि पत्रकार कौन कहलाएगा और क्या प्रदर्शनों को कवर करते समय मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों को खुद को पत्रकार बताने वालों से ज्यादा सुरक्षा मिलनी चाहिए।