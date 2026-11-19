इस पूरे मामले की अहमियत भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 63 से जुड़ी है। यही धारा अभी पतियों को इस तरह की कानूनी छूट देती है। पहले भी अदालतों की राय इस मुद्दे पर अलग-अलग रही है।

दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज ने इस नियम को 'असंवैधानिक' बताया था, वहीं दूसरे जज इससे सहमत नहीं थे। कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी कहा था कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत मिले समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला शादी में सहमति के मायने बदल सकता है। साथ ही, यह भारत में महिलाओं के अधिकारों के लिए नए नियम भी तय कर सकता है।