सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्ग के बेटे को लगाई कड़ी फटकार, बरकरार रखा बेदखली का आदेश

विक्रम नाथ ने बेटे को फटकार लगाई

बेटे ने बेदखली रुकवाने की कोशिश की। उसका कहना था कि यही उसका इकलौता घर है और यह पुश्तैनी संपत्ति है जिसमें कई वारिसों का हक है। सुनवाई के दौरान, जस्टिस विक्रम नाथ ने बेटे के रवैये पर सख्त सवाल उठाए। उन्होंने बेटे से कहा, "तुम किस तरह के बेटे हो? अपने ही पिता से लड़ रहे हो!? यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जाओ और अपने पिता की सेवा करो। उसे अपनी जिंदगी के बाकी बचे समय के लिए शांति से जीने दो।" आखिर में कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों को सबसे ऊपर रखा और बेटे की सभी दलीलों को खारिज कर दिया।