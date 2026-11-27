सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मां की पहचान के आधार पर जाति प्रमाण पत्र देने पर विचार करने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो इस बात पर विचार करे कि बच्चों को उनकी मां की पहचान के आधार पर जाति प्रमाण पत्र मिल सकें।
यह तब खास तौर पर अहम हो जाता है, जब बच्चे की कस्टडी मां के पास हो। ऐसे मामलों में तलाक, सिंगल मदर होना, गोद लिए बच्चे या फिर छोड़े गए बच्चे शामिल हैं।
जजों ने यह भी बताया कि अभी के नियम ज्यादातर पिता की तरफ से ही जाति तय करते हैं। उनका कहना था कि अब इन बातों पर फिर से विचार करने का समय आ गया है।
कोर्ट ने आरक्षण पर सरकार का नजरिया जानना चाहा
कोर्ट यह जानना चाहती है कि क्या यह बदलाव आरक्षण से जुड़े मौजूदा संवैधानिक नियमों के साथ ठीक बैठेगा।
उन्होंने यह भी साफ किया है कि माता-पिता चाहे अलग-अलग जातियों के हों या एक ही जाति के, जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया सभी के लिए एक जैसी ही होनी चाहिए।
फिलहाल, इस मामले में कोर्ट सरकार की राय का इंतजार कर रही है। सरकार का जवाब आने के बाद ही इस पर कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा।