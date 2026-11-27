सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो इस बात पर विचार करे कि बच्चों को उनकी मां की पहचान के आधार पर जाति प्रमाण पत्र मिल सकें।

यह तब खास तौर पर अहम हो जाता है, जब बच्चे की कस्टडी मां के पास हो। ऐसे मामलों में तलाक, सिंगल मदर होना, गोद लिए बच्चे या फिर छोड़े गए बच्चे शामिल हैं।

जजों ने यह भी बताया कि अभी के नियम ज्यादातर पिता की तरफ से ही जाति तय करते हैं। उनका कहना था कि अब इन बातों पर फिर से विचार करने का समय आ गया है।