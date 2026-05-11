सुप्रीम कोर्ट का ममता बनर्जी को निर्देश, मतदाता सूची में धांधली पर दायर करें नई याचिका देश May 11, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी से कहा है कि वे मतदाता सूची में गड़बड़ियों से जुड़ी शिकायतों पर एक नई याचिका दाखिल करें। TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने जानकारी दी कि 31 विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों की जीत का अंतर जितना था, उससे भी ज्यादा मतदाताओं को सूची से हटा दिया गया था। इस मामले ने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।