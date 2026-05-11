सुप्रीम कोर्ट का ममता बनर्जी को निर्देश, मतदाता सूची में धांधली पर दायर करें नई याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी से कहा है कि वे मतदाता सूची में गड़बड़ियों से जुड़ी शिकायतों पर एक नई याचिका दाखिल करें। TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने जानकारी दी कि 31 विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों की जीत का अंतर जितना था, उससे भी ज्यादा मतदाताओं को सूची से हटा दिया गया था। इस मामले ने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
चुनाव आयोग ने कहा- चुनाव याचिकाओं का सहारा लें
इन दावों से चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं हुआ। आयोग का कहना है कि ऐसे मामलों को केवल आधिकारिक चुनाव याचिकाओं या फिर उनके अपने तय नियमों के तहत ही सुलझाया जा सकता है। अब ममता बनर्जी को एक विस्तृत याचिका दायर करनी होगी, ताकि सुप्रीम कोर्ट आगे का फैसला ले सके। यह पूरा वाकया देश में मतदाता सूची के प्रबंधन को लेकर पहले से चली आ रही चिंताओं को फिर से सामने ले आया है।