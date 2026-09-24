सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक से 7 दिन में मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक से पूछा है कि वह तमिलनाडु को कावेरी नदी का और पानी क्यों नहीं दे पा रहा है। तमिलनाडु की शिकायत है कि उसे अपनी फसलों के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है।

कर्नाटक ने अपनी दलील में भीषण सूखे को वजह बताया है। अब कोर्ट ने कर्नाटक को अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को तय की गई है।

इस मामले में तथ्यों की जांच के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) को भी बुलाया गया है।