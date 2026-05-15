सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: पत्नी का करियर क्रूरता नहीं

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: पत्नी का करियर क्रूरता नहीं
उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में निचली अदालतों के उन फैसलों को पलट दिया है, जिनमें एक सेना अधिकारी की पत्नी को 'क्रूर' बताया गया था। दरअसल, उन्होंने अहमदाबाद में अपने दांतों के क्लिनिक और बच्चे के स्वास्थ्य को देखते हुए पति के साथ कारगिल जाने की बजाय वहीं रुकना चुना था। अदालत के जजों ने इन पुराने फैसलों को 'रिग्रेसिव' (प्रतिगामी) और पुराने जमाने के विचारों पर आधारित बताया। इस फैसले के बाद अब तलाक को केवल इसी आधार पर बरकरार रखा गया है कि शादी को बचाया नहीं जा सकता था।
कोर्ट ने महिलाओं के करियर और देखभाल को समर्थन दिया
कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अपने करियर के सपने पूरे करना या बच्चे की भलाई का ख्याल रखना, न तो क्रूरता है और न ही पति को छोड़ना है। उन्होंने शादी से जुड़े मामलों में पुरानी और पुरुषवादी सोच के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और कहा कि महिलाओं के पेशेवर लक्ष्य और उनकी देखभाल की भूमिका, दोनों ही उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। यह फैसला दिखाता है कि कोर्ट अब लोगों के अपने फैसले लेने के हक को पहचानने लगी हैं। जो लोग अपने करियर, परिवार और निजी प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बिठाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण संदेश है।