सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु को झटका, कावेरी जल की मांग खारिज
लेखन आबिद खान
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक से 11 TMC कावेरी जल की मांग करने वाली तमिलनाडु की याचिका खारिज कर दी है। तमिलनाडु का कहना था कि इस पानी के बिना उसके किसान बहुत मुश्किल में हैं।
उसने अदालत से अपील की थी कि कर्नाटक को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के आदेशों का पालन करने के लिए कहा जाए, लेकिन जजों को तमिलनाडु की दलीलों में दम नहीं दिखा।
कावेरी जल बंटवारे पर विवाद जारी
कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय से चला आ रहा झगड़ा कोई नई बात नहीं है। यह इसी विवाद की एक और कड़ी है। तमिलनाडु की खेती-किसानी काफी हद तक इस नदी के पानी पर ही निर्भर करती है।