सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक से 11 TMC कावेरी जल की मांग करने वाली तमिलनाडु की याचिका खारिज कर दी है। तमिलनाडु का कहना था कि इस पानी के बिना उसके किसान बहुत मुश्किल में हैं।

उसने अदालत से अपील की थी कि कर्नाटक को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के आदेशों का पालन करने के लिए कहा जाए, लेकिन जजों को तमिलनाडु की दलीलों में दम नहीं दिखा।