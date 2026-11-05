सुप्रीम कोर्ट से आजम खां को बड़ा झटका, जमानत खारिज होते ही ED ने दबोचा

सुप्रीम कोर्ट ने जौहर ट्रस्ट से जुड़े मनी लान्ड्रिंग मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां की जमानत खारिज कर दी है। इसके साथ ही अदालत ने इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी, जिसमें अंतरिम आदेश सुनाए जाने की उम्मीद है।