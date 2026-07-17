लखीमपुर खीरी हिंसा: अजय मिश्रा और बेटे को गवाह धमकाने के आरोपों से मिली क्लीन चिट

उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा 'टेनी' और उनके बेटे आशीष को 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा से जुड़े एक हाई-प्रोफाइल मामले में क्लीन चिट दे दी है। यह मामला गवाहों को धमकाने से जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट को आज एक स्टेटस रिपोर्ट मिली है, जिसमें पुलिस ने पुष्टि की है कि इन दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। हालांकि, आशीष के मुकदमे के दौरान गवाह बलजीत सिंह ने पहले उन पर आरोप लगाए थे।