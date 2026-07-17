लखीमपुर खीरी हिंसा: अजय मिश्रा और बेटे को गवाह धमकाने के आरोपों से मिली क्लीन चिट
उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा 'टेनी' और उनके बेटे आशीष को 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा से जुड़े एक हाई-प्रोफाइल मामले में क्लीन चिट दे दी है। यह मामला गवाहों को धमकाने से जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट को आज एक स्टेटस रिपोर्ट मिली है, जिसमें पुलिस ने पुष्टि की है कि इन दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। हालांकि, आशीष के मुकदमे के दौरान गवाह बलजीत सिंह ने पहले उन पर आरोप लगाए थे।
अमनदीप को मिली क्लीन चिट, आशीष मिश्रा जमानत पर बाहर
जांच का मुख्य केंद्र रही ऑडियो क्लिप में केवल अमनदीप सिंह का नाम आया। इसी वजह से 9 जुलाई से उनके खिलाफ लगाए गए साजिश के आरोपों को हटा दिया गया है। ट्रायल कोर्ट अब इसी नई जानकारी के आधार पर आगे बढ़ रहा है।
दूसरी ओर, आशीष मिश्रा जनवरी 2023 से जमानत पर बाहर हैं, लेकिन उन पर सख्त शर्तें लगाई गई हैं कि वे किसी भी गवाह को प्रभावित न करें।
131 में से 70 गवाहों के बयान दर्ज
यह पूरा मामला 2021 में हुए एक विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। इस प्रदर्शन में 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जिनमें 4 किसान भी शामिल थे। इस मामले में कुल 131 गवाह हैं, जिनमें से अब तक 70 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। इसके अलावा, किसानों पर जवाबी हमला करने से जुड़े मामलों के मुकदमे भी अभी जारी हैं।