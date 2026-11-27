जांच से पता चला है कि इन उत्पादों के भारतीय संस्करणों में अक्सर यूरोपीय देशों में बिकने वाले उत्पादों के मुकाबले ज़्यादा चीनी और कृत्रिम रंग होते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में बिकने वाले सेरेलैक में अक्सर अतिरिक्त चीनी मिलाई जाती है, जबकि यूरोप के कुछ देशों में यह चीनी के बिना मिलता है। इसी तरह, भारत में मिलने वाली फैंटा में भी ज़्यादा चीनी और एक कृत्रिम रंग होता है। भारतीय पैकेटों पर स्वास्थ्य चेतावनियाँ भी कम दिखती हैं।