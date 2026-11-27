सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल: भारतीयों के लिए क्यों अलग है किटकैट, सेरेलैक, फैंटा का स्वाद?
भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाया है कि किटकैट, सेरेलैक और फैंटा जैसे बड़े ब्रांडों के उत्पादों में भारत में अलग सामग्री और लेबल क्यों होते हैं, जबकि अमेरिका या यूके जैसे देशों में वे अलग होते हैं।
जजों ने साफ किया कि भारतीय ग्राहकों को भी वही गुणवत्ता और पारदर्शिता मिलनी चाहिए जो किसी और देश के ग्राहकों को मिलती है।
भारत में सेरेलैक और फैंटा ज्यादा मीठे
जांच से पता चला है कि इन उत्पादों के भारतीय संस्करणों में अक्सर यूरोपीय देशों में बिकने वाले उत्पादों के मुकाबले ज़्यादा चीनी और कृत्रिम रंग होते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में बिकने वाले सेरेलैक में अक्सर अतिरिक्त चीनी मिलाई जाती है, जबकि यूरोप के कुछ देशों में यह चीनी के बिना मिलता है। इसी तरह, भारत में मिलने वाली फैंटा में भी ज़्यादा चीनी और एक कृत्रिम रंग होता है। भारतीय पैकेटों पर स्वास्थ्य चेतावनियाँ भी कम दिखती हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने FSSAI को लाल लेबल लगाने को कहा
इस समस्या को ठीक करने के लिए, कोर्ट ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) को निर्देश दिया है कि वह पोषण लेबल को ज़्यादा स्पष्ट बनाए। कोर्ट ने कहा है कि ज़्यादा वसा, चीनी या नमक वाले खाद्य पदार्थों पर लाल रंग के षटकोणीय चेतावनी चिह्न लगाने पर विचार किया जाए, ताकि ग्राहक सोच-समझकर खरीद सकें।