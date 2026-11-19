मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने इस दौरान बताया कि याचिकाकर्ता के वकील ने ऐसे उदाहरण पेश किए, जहां मतदाताओं को गलत तरीके से मृत घोषित कर दिया गया या यह दिखा दिया गया कि वे कहीं और चले गए हैं, जबकि असल में वे अपने रजिस्टर्ड पते पर ही रह रहे थे।

कोर्ट ने यह भी माना कि चुनाव आयोग BLA को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि वे राजनीतिक दलों के ही एजेंट होते हैं। इसके बावजूद कोर्ट ने आदेश दिया कि इन आरोपों का ठीक से सत्यापन किया जाए और कानून के अनुसार जो भी जरूरी सुधारात्मक उपाय हैं, उन्हें अपनाया जाए। दिल्ली में अब मतदाता 30 अक्टूबर की जगह 25 नवंबर तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे।