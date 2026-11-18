फिलिबेक ने सिर्फ राहुल गांधी की हौसलाअफजाई ही नहीं की, बल्कि उनकी साफ और पारदर्शी चुनावी सूचियों के अभियान की तारीफ करते हुए खुले तौर पर कहा, "राहुल गांधी ने उस एक साधारण सिद्धांत की रक्षा की है जिस पर हर लोकतंत्र टिका है; 'एक व्यक्ति, एक वोट'। साफ और पारदर्शी मतदाता सूचियों के लिए उनका अभियान और सिर्फ दो हफ्ते पहले रामलीला मैदान तक उनके साथ मार्च करने वाले हजारों लोग हमें याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र दिया नहीं जाता। इसकी रक्षा उन लोगों द्वारा की जाती है जो इसके लिए खड़े होने को तैयार हैं। 'वोट चोर गद्दी छोड़।' कांग्रेस पार्टी ने आधुनिक भारत की लोकतांत्रिक नींव रखी है।" उनके इस बयान पर देश-विदेश में कड़ी प्रतिक्रियाएं आईं। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने इसे भारत विरोधी समिट करार दिया। वहीं, कुछ इटली के राजनेताओं ने भी कहा कि फिलिबेक को दूसरे देश की राजनीति पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी।