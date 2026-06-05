सुप्रीम कोर्ट ने AIIMS निदेशक को भेजा अवमानना नोटिस, जानिए क्या है कारण

कोर्ट ने AIIMS को फटकार लगाई

कोर्ट ने कहा कि AIIMS के इस तर्क को सुनकर वे हैरान और दंग रह गए। AIIMS ने तर्क दिया था कि डॉ टंडन ने हलफनामा इसलिए नहीं दिया क्योंकि वे सिर्फ एक अंतरिम पद पर हैं। कोर्ट ने AIIMS के इस तर्क को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि पद चाहे कोई भी हो, जिम्मेदारियों से कोई नहीं बच सकता। कोर्ट ने AIIMS द्वारा सौंपी गई DNA रिपोर्ट का भी संज्ञान लिया, जिसमें बच्चे के पितृत्व की पुष्टि हुई है। अब अगली सुनवाई में डॉ टंडन को खुद अदालत के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखना होगा।