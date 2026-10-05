1988 अहमदाबाद विमान हादसा: सुप्रीम कोर्ट तय करेगा मुआवजा

यह मामला कई दशकों से चलता आ रहा है। कुछ अस्थायी भुगतान मिलने के बावजूद, पीड़ित परिवार अब भी सही मुआवजे की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अदालत इस बात पर फिर से विचार करना चाहती है कि मुआवजे की गणना कैसे की जाए, खासकर तब जब हाल ही में हुई एक और एयर इंडिया दुर्घटना के बाद हवाई सुरक्षा और स्पष्ट नियमों पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। इस फैसले से तय होगा कि भविष्य में भारत में विमान हादसों के पीड़ितों को किस तरह से मदद मिलेगी।