1988 अहमदाबाद विमान हादसा: सुप्रीम कोर्ट तय करेगा मुआवजा
साल 1988 में अहमदाबाद में हुए विमान हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट तेजी से सुनवाई कर रहा है। इस दर्दनाक हादसे में 133 लोगों की जान चली गई थी। एयर इंडिया के अनुरोध के बाद, अब न्यायाधीश इस बात पर विचार कर रहे हैं कि पीड़ितों को मिलने वाला मुआवजा सड़क दुर्घटनाओं के आम नियमों के तहत दिया जाए या विमानन क्षेत्र के लिए कोई अलग व्यवस्था होनी चाहिए।
अहमदाबाद हादसे के पीड़ित परिवार अब भी कर रहे मुआवजे का इंतजार
यह मामला कई दशकों से चलता आ रहा है। कुछ अस्थायी भुगतान मिलने के बावजूद, पीड़ित परिवार अब भी सही मुआवजे की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अदालत इस बात पर फिर से विचार करना चाहती है कि मुआवजे की गणना कैसे की जाए, खासकर तब जब हाल ही में हुई एक और एयर इंडिया दुर्घटना के बाद हवाई सुरक्षा और स्पष्ट नियमों पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। इस फैसले से तय होगा कि भविष्य में भारत में विमान हादसों के पीड़ितों को किस तरह से मदद मिलेगी।