साई कृष्णा की हिरासत में मौत: सुप्रीम कोर्ट कर सकता है जांच की निगरानी

सुप्रीम कोर्ट ने नागराज मामले और हाई कोर्ट में लंबित अन्य सभी संबंधित मामलों से जुड़े पूरे रिकॉर्ड तलब किए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि ये सभी रिकॉर्ड उसके पास भेजे जाएं। इस बीच, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं ताकि वे इस मामले में अपना पक्ष रख सकें। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी एक निष्पक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके, खासकर इसलिए क्योंकि साई कृष्णा का शव गायब हो गया है।

जगन मोहन रेड्डी ने कहा, "एक निष्पक्ष CBI जांच से उन सभी लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए जो साई कृष्णा की मौत और उनके शव के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं।"