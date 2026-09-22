नागरिकता पर सवाल के बीच राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, दो पासपोर्ट मामले में कार्यवाही पर रोक

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ता शिशिर ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि उनके पास घोषित आय से अधिक संपत्ति है। इससे पहले, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को जांच का आदेश दिया था, लेकिन वह उनकी रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था।

शिशिर ने एक और याचिका भी दायर की है, जिसमें दावा किया गया है कि राहुल के पास भारतीय और ब्रिटिश दोनों पासपोर्ट हैं। इस आरोप से उनकी नागरिकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले की अगली सुनवाई अब से तीन हफ्ते बाद होगी, ऐसे में फिलहाल गांधी को थोड़ी और राहत मिल गई है।