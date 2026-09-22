नागरिकता पर सवाल के बीच राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, दो पासपोर्ट मामले में कार्यवाही पर रोक
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद तय की है और कहा है कि इस बीच अंतरिम आदेश लागू रहेगा। चूंकि सारे दस्तावेज तैयार नहीं थे, इसलिए भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने फिलहाल आगे बढ़ने के बजाय इंतजार करने का फैसला किया।
राहुल गांधी पर 2 पासपोर्ट रखने का आरोप
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ता शिशिर ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि उनके पास घोषित आय से अधिक संपत्ति है। इससे पहले, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को जांच का आदेश दिया था, लेकिन वह उनकी रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था।
शिशिर ने एक और याचिका भी दायर की है, जिसमें दावा किया गया है कि राहुल के पास भारतीय और ब्रिटिश दोनों पासपोर्ट हैं। इस आरोप से उनकी नागरिकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले की अगली सुनवाई अब से तीन हफ्ते बाद होगी, ऐसे में फिलहाल गांधी को थोड़ी और राहत मिल गई है।