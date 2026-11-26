बिहार सरकार ने 2023 में अपने जेल नियमों में संशोधन किया था (यह संशोधन 10 अप्रैल, 2023 को हुआ था)। इसी संशोधन के कारण सरकारी कर्मचारी की हत्या के दोषी आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी आपत्ति जताते हुए कहा कि यह बदलाव उन मौजूदा नियमों के खिलाफ है जो ऐसे गंभीर अपराधों के लिए माफी देने पर रोक लगाते हैं।

अदालत ने आनंद मोहन के मामले से जुड़ी पिछली कुछ गड़बड़ियों का भी जिक्र किया और साफ कहा कि भले ही कोई कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न हो, कानूनी प्रक्रियाओं में किसी तरह का शॉर्टकट स्वीकार नहीं किया जा सकता।