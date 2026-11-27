सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वे दो हफ्तों के भीतर उनकी नियमित ज़मानत याचिका पर जल्द सुनवाई करें।

एक तरफ जहां एजेंसियों ने उनके खातों में बड़ी रकम मिलने की बात कही, वहीं सिंगला के वकीलों ने दलील दी कि उनका नाम मुख्य आरोपों में नहीं है और इस मामले में एक और आरोपी को पहले ही ज़मानत मिल चुकी है।

दीपक सिंगला दिल्ली विधानसभा चुनाव में विश्वास नगर सीट से चुनाव लड़ने और दिल्ली, गोवा और महाराष्ट्र में पार्टी के संगठनात्मक पदों पर काम करने के लिए जाने जाते हैं।