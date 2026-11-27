AAP नेता दीपक सिंगला को मिली अंतरिम जमानत, 155 करोड़ के मामले में हैं जेल में बंद
आम आदमी पार्टी (AAP) नेता दीपक सिंगला को सुप्रीम कोर्ट से तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत मिल गई है। वे कथित 155 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 6 महीने से ज्यादा समय से जेल में हैं।
उन्होंने जमानत इसलिए मांगी थी क्योंकि उनके पिता का 'हाई रिस्क लिवर ट्रांसप्लांट' हो चुका है।
एजेंसियों ने खातों में बड़ी रकम होने का हवाला दिया
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वे दो हफ्तों के भीतर उनकी नियमित ज़मानत याचिका पर जल्द सुनवाई करें।
एक तरफ जहां एजेंसियों ने उनके खातों में बड़ी रकम मिलने की बात कही, वहीं सिंगला के वकीलों ने दलील दी कि उनका नाम मुख्य आरोपों में नहीं है और इस मामले में एक और आरोपी को पहले ही ज़मानत मिल चुकी है।
दीपक सिंगला दिल्ली विधानसभा चुनाव में विश्वास नगर सीट से चुनाव लड़ने और दिल्ली, गोवा और महाराष्ट्र में पार्टी के संगठनात्मक पदों पर काम करने के लिए जाने जाते हैं।