दिल्ली की हवा में रोजाना 30 सिगरेट पीने के बराबर प्रदूषण, सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की हवा की बेहद खराब हालत पर ध्यान दिलाया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने तो कटाक्ष करते हुए यहां तक कह दिया, "मुझे उम्मीद है कि आप सभी दिल्ली के मौसम का आनंद ले रहे होंगे।"
उनका यह बयान दिल्ली के प्रदूषण की गंभीरता को दर्शाता है। कोर्ट ने सुझाव दिया कि पराली की खरीद का दाम बहुत पहले ही तय कर देना चाहिए। इसके साथ ही, पराली के प्रबंधन की पूरी व्यवस्था ग्राम पंचायतों को सौंपने की बात भी कही गई।
दिल्ली की हवा रोज की 30 सिगरेट पीने जैसी
अदालत की मदद कर रहीं अपराजिता सिंह ने दिल्ली की हवा की तुलना रोज 30 सिगरेट पीने से की। उन्होंने बताया कि दिल्ली में सांस लेना इतना हानिकारक है जैसे कोई हर दिन 30 सिगरेट पी रहा हो।
सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई चाहता है। कोर्ट ने साफ कहा है कि पराली की खरीद का मूल्य पहले ही घोषित हो जाना चाहिए और इसके प्रबंधन का पूरा सिस्टम ग्राम पंचायतों को दे दिया जाना चाहिए।