दिल्ली की हवा में रोजाना 30 सिगरेट पीने के बराबर प्रदूषण, सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की हवा की बेहद खराब हालत पर ध्यान दिलाया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने तो कटाक्ष करते हुए यहां तक कह दिया, "मुझे उम्मीद है कि आप सभी दिल्ली के मौसम का आनंद ले रहे होंगे।"

उनका यह बयान दिल्ली के प्रदूषण की गंभीरता को दर्शाता है। कोर्ट ने सुझाव दिया कि पराली की खरीद का दाम बहुत पहले ही तय कर देना चाहिए। इसके साथ ही, पराली के प्रबंधन की पूरी व्यवस्था ग्राम पंचायतों को सौंपने की बात भी कही गई।